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Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 14:42
_hunter Абсолютно правильно! В условиях мирового кризиса, пандемии, можно и поурезать свои (а не детские) хотелки. Хотя, если бабла немеряно, можно и прикупить пару картин русских художников из коллекции Порошенко для эстетического воспитания ребенка.
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Vovick
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:00
Vovick Одежда для мамочки - 28100 грн., Сумка - 1600 гривен., Оснащение дома - 28100 грн., Транспорт - 28200 грн., Годовой запас косметики - 27500 грн. Это все для мамочки. Ну и на ребенка сущие мелочи: питание - 27200 грн за шесть месяцев и Одежда – 11400 грн. При зарплате у большинства 4000грн.
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Vovick
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Додано: Сер 27 тра, 2020 16:35
_hunter написав: Vovick написав:
Удивляюсь, как я и 40млн. украинцев выжили без всего этого. Трэба включить в список еще стиралку, микроволновку, мультиварку, пылесос, увлажнитель, автомобиль и прочее (необходимое для ребенка), у кого до рождения ребенка этого не было.
И правильно -- вообще ничего в списке быть не должно! -- наши пра-бабки в поле рожать уходили с одной пеленкой чистой -- и ничего -- рожали же нормально!
А то ишь-ты -- удобства понапридумывали тут...
Только кто рожал - тот возвращался, кто не мог -тот в поле и оставался.
Попробуйте сейчас пойти в поле родить, люди слабые, многие вообще с угрозой выкидыша в больнице под присмотром донашивают.
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LOKY
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Додано: Сер 27 тра, 2020 16:58
LOKY написав: _hunter написав: Vovick написав:
Удивляюсь, как я и 40млн. украинцев выжили без всего этого. Трэба включить в список еще стиралку, микроволновку, мультиварку, пылесос, увлажнитель, автомобиль и прочее (необходимое для ребенка), у кого до рождения ребенка этого не было.
И правильно -- вообще ничего в списке быть не должно! -- наши пра-бабки в поле рожать уходили с одной пеленкой чистой -- и ничего -- рожали же нормально!
А то ишь-ты -- удобства понапридумывали тут...
Только кто рожал - тот возвращался, кто не мог -тот в поле и оставался.
Попробуйте сейчас пойти в поле родить, люди слабые, многие вообще с угрозой выкидыша в больнице под присмотром донашивают.
Всякие неблагополучные слои населения рожают без всяких проблем кучу детей, еще и бухают во бремя беременности.
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ssnet
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Додано: Сер 27 тра, 2020 17:05
Не то что в развитых странах, но даже в Индии нормальные родители считают готовность иметь детей по возможности оплатить нормальное образование. У нас же как в Африканских странах - родить и прокормить, а дальше пофигу, пусть государство заботится. Если повезет, еще и в Польшу на ягоды ездить будут.
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