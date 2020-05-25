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Скільки коштує родині перший
рік життя дитини (інфографіка)

Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:42

_hunter Абсолютно правильно! В условиях мирового кризиса, пандемии, можно и поурезать свои (а не детские) хотелки. Хотя, если бабла немеряно, можно и прикупить пару картин русских художников из коллекции Порошенко для эстетического воспитания ребенка.
Vovick
 
Повідомлень: 66
З нами з: 24.07.19
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:00

Vovick Одежда для мамочки - 28100 грн., Сумка - 1600 гривен., Оснащение дома - 28100 грн., Транспорт - 28200 грн., Годовой запас косметики - 27500 грн. Это все для мамочки. Ну и на ребенка сущие мелочи: питание - 27200 грн за шесть месяцев и Одежда – 11400 грн. При зарплате у большинства 4000грн.
Vovick
 
Повідомлень: 66
З нами з: 24.07.19
Подякував: 143 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:35

  _hunter написав:
  Vovick написав:Удивляюсь, как я и 40млн. украинцев выжили без всего этого. Трэба включить в список еще стиралку, микроволновку, мультиварку, пылесос, увлажнитель, автомобиль и прочее (необходимое для ребенка), у кого до рождения ребенка этого не было.

И правильно -- вообще ничего в списке быть не должно! -- наши пра-бабки в поле рожать уходили с одной пеленкой чистой -- и ничего -- рожали же нормально!
А то ишь-ты -- удобства понапридумывали тут...

Только кто рожал - тот возвращался, кто не мог -тот в поле и оставался.
Попробуйте сейчас пойти в поле родить, люди слабые, многие вообще с угрозой выкидыша в больнице под присмотром донашивают.
LOKY
 
Повідомлень: 854
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:58

  LOKY написав:
  _hunter написав:
  Vovick написав:Удивляюсь, как я и 40млн. украинцев выжили без всего этого. Трэба включить в список еще стиралку, микроволновку, мультиварку, пылесос, увлажнитель, автомобиль и прочее (необходимое для ребенка), у кого до рождения ребенка этого не было.

И правильно -- вообще ничего в списке быть не должно! -- наши пра-бабки в поле рожать уходили с одной пеленкой чистой -- и ничего -- рожали же нормально!
А то ишь-ты -- удобства понапридумывали тут...

Только кто рожал - тот возвращался, кто не мог -тот в поле и оставался.
Попробуйте сейчас пойти в поле родить, люди слабые, многие вообще с угрозой выкидыша в больнице под присмотром донашивают.

Всякие неблагополучные слои населения рожают без всяких проблем кучу детей, еще и бухают во бремя беременности.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1933
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:05

Не то что в развитых странах, но даже в Индии нормальные родители считают готовность иметь детей по возможности оплатить нормальное образование. У нас же как в Африканских странах - родить и прокормить, а дальше пофигу, пусть государство заботится. Если повезет, еще и в Польшу на ягоды ездить будут.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1933
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 420 раз.
 
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  #<12
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