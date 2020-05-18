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40% компаній знизили зарплати і 8% скоротили персонал...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:42
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R2
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:42
да правда порезали :(
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yama
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:52
да пишите правду,триндец всему, это ещё цветочков не было
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vovan_62
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yama
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