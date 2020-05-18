RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
40% компаній знизили зарплати
і 8% скоротили персонал...

40% компаній знизили зарплати і 8% скоротили персонал...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:42

40% компаній знизили зарплати і 8% скоротили персонал...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє компанія KPMG.

Дивися повний текст 40% компаній знизили зарплати і 8% скоротили персонал під час карантину (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88428
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:42

да правда порезали :(
yama
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4261 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:52

да пишите правду,триндец всему, это ещё цветочков не было
vovan_62
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 12.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, Dear_Sir, safonovstanislav і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціну на газ для населення знизили на 21%
R2 » Суб 23 тра, 2020 09:39
5 870
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 00:55
yalta1965
Низькі зарплати та корупція: українці назвали...
R2 » Сер 20 тра, 2020 12:35
1 418
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 12:35
svyatoslav_hromyak
Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати 1, 2
R2 » Пон 18 тра, 2020 14:42
14 1008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 22:15
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1508)
26.05.2020 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.