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Європа обговорює підвищення
податків після пандемії...

Європа обговорює підвищення податків після пандемії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:49

Європа обговорює підвищення податків після пандемії...

Пропонуємо до обговорення:
Європейські лідери солідарні в тому, що економіки їх країн вимагають грошових вливань через наслідки епідемії коронавірусу, однак їм доведеться вирішити, з кого стягувати ці кошти.

Дивися повний текст Європа обговорює підвищення податків після пандемії коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:49

смотрите не отстаньте, пора вопрос поднимать
vovan_62
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