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Європа обговорює підвищення податків після пандемії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:49
Пропонуємо до обговорення:
Європейські лідери солідарні в тому, що економіки їх країн вимагають грошових вливань через наслідки епідемії коронавірусу, однак їм доведеться вирішити, з кого стягувати ці кошти.
Дивися повний текст Європа обговорює підвищення податків після пандемії коронавірусу
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:49
смотрите не отстаньте, пора вопрос поднимать
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vovan_62
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:49
Эти политики давно по мордамс не получали. Память у них плохая. Хватает лет на сто. А потом до Бастилий народ доводят.
Зе-Чмо
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p_a_l
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