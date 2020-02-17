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СБУ підозрює ексчиновника у
розкраданні надр на 200...

СБУ підозрює ексчиновника у розкраданні надр на 200...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:59

СБУ підозрює ексчиновника у розкраданні надр на 200...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній депутат Житомирської міської ради та директор місцевого підприємства під виглядом робіт зі створення водойми для рибогосподарських потреб розпочали самовільний видобуток піску.

Дивися повний текст СБУ підозрює ексчиновника у розкраданні надр на 200 мільйонів (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:59

Вот заработали, теперь ищите ветром в поле!!!
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