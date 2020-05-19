Про це йдеться в законопроекті №3515.
Дивися повний текст Як планують змінювати прожитковий мінімум (законопроект).
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:54
Як планують змінювати прожитковий мінімум (законопроект)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як планують змінювати прожитковий мінімум (законопроект).
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:54
Эта цифра давно не актуальна в нынешней повседневной действительности - на эти деньги можно ноги протянуть с голоду, даже если очень сильно экономить.
Но тут же, на повестке дня, возникает вопрос: а как выжить ("прожить" написать рука не поднимается) на минимальную пенсию в 1638 грн., которую получает большинство пенсионеров и инвалидов самых различных категорий??
Потом ещё удивляются, что в стране растёт смертность и преступность...
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