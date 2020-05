Як планують змінювати прожитковий мінімум (законопроект)

Додано: Вів 26 тра, 2020 18:54

Эта цифра давно не актуальна в нынешней повседневной действительности - на эти деньги можно ноги протянуть с голоду, даже если очень сильно экономить.

Но тут же, на повестке дня, возникает вопрос: а как выжить ("прожить" написать рука не поднимается) на минимальную пенсию в 1638 грн., которую получает большинство пенсионеров и инвалидов самых различных категорий??

Потом ещё удивляются, что в стране растёт смертность и преступность...

Welcome to the Ukraine (((