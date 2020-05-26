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Гороховський розповів,
скільки клієнтів припинили...

Гороховський розповів, скільки клієнтів припинили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:36

Гороховський розповів, скільки клієнтів припинили...

Пропонуємо до обговорення:
Відсоток клієнтів monobank, які не вносили планові платежі за кредитами, збільшився незначно: у порівнянні з докарантинным періодом приблизно на 4,5%.

Дивися повний текст Гороховський розповів, скільки клієнтів припинили обслуговування кредитів під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:36

так айбоксы ж не работали на карантине...
Tamagoch
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