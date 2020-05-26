|
|
|
Гороховський розповів, скільки клієнтів припинили...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Відсоток клієнтів monobank, які не вносили планові платежі за кредитами, збільшився незначно: у порівнянні з докарантинным періодом приблизно на 4,5%.
Дивися повний текст Гороховський розповів, скільки клієнтів припинили обслуговування кредитів під час карантину
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88430
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:36
так айбоксы ж не работали на карантине...
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3070
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|