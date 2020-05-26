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Apple зареєструвала в
Україні дочірню компанію

Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:23

Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зареєстровано ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА". Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:23

не верю . Фигня . НЕ ВЕРЮ ! неужели неужели у нас появиться офицальный эплстор ? Вон ИКЕА и то не смогла нормально стартовать . а тут Эпл ... вот интерестно цена какая будет ? у меня в городе на одной улице есть 5 магазинов Эпл подряд ! 5 магазинов на 400 метрах улицы и еще на сосдених улицах 2-3 эплмагащина , естественно не официалов , вот интерестно как с контрабасом будет соотношение цены ? Я просто офигиеваю от сравнения цены в онайн магазине Эпл в США и у нас в официальной рознице значительно доророже ! значительно и в неофициальной тоже ....
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:01

Эппл-фетишизм, он такой неистовый и безрассудный
Honey
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:25

Хороші новини
Rainbow
 
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