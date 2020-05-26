В Україні зареєстровано ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА". Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.
Дивися повний текст Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:23
Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:23
не верю . Фигня . НЕ ВЕРЮ ! неужели неужели у нас появиться офицальный эплстор ? Вон ИКЕА и то не смогла нормально стартовать . а тут Эпл ... вот интерестно цена какая будет ? у меня в городе на одной улице есть 5 магазинов Эпл подряд ! 5 магазинов на 400 метрах улицы и еще на сосдених улицах 2-3 эплмагащина , естественно не официалов , вот интерестно как с контрабасом будет соотношение цены ? Я просто офигиеваю от сравнения цены в онайн магазине Эпл в США и у нас в официальной рознице значительно доророже ! значительно и в неофициальной тоже ....
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