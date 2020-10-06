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Apple зареєструвала в
Україні дочірню компанію

Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:23

Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зареєстровано ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА". Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:23

не верю . Фигня . НЕ ВЕРЮ ! неужели неужели у нас появиться офицальный эплстор ? Вон ИКЕА и то не смогла нормально стартовать . а тут Эпл ... вот интерестно цена какая будет ? у меня в городе на одной улице есть 5 магазинов Эпл подряд ! 5 магазинов на 400 метрах улицы и еще на сосдених улицах 2-3 эплмагащина , естественно не официалов , вот интерестно как с контрабасом будет соотношение цены ? Я просто офигиеваю от сравнения цены в онайн магазине Эпл в США и у нас в официальной рознице значительно доророже ! значительно и в неофициальной тоже ....
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:01

Эппл-фетишизм, он такой неистовый и безрассудный
Honey
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:25

Хороші новини
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:52

Yama.
Вот я не понял - вы сравниваете цену в магазине США и магазине в Украине? То есть вы даже не подумали что в США в магазине цена БЕЗ учета налогов, а в Украине - с учетом? Естественно "без налога" будет меньше. На 20% НДС - точно меньше :)
sergey_kononov
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:03

Не нужно. Но взлетит.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:58

Статутний капітал 2,708,990₴ - для тех кто не умеет считать, это два миллиона семьсот восемь тысяч, что примерно 100,000 долларов США, а не 10 тыс $ как указано в статье.
dkareba
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:54

До apple ця шарашкіна контора ніякого відношення не має
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:13

Если бы действительно всемирно известный бренд Apple так сильно хотел открыться на территории Украины, то давно бы уже это сделал! И все статьи о том, что Apple Inc. зарегистрировали в Украине своё предприятие - чистейшей воды обман! Не ведитесь на это! С самого начала основания данного бренда, он в Украине никогда не имел, не имеет и не будет иметь ни официальных продаж своей техники в фирменных магазинах Apple Store, ни технической поддержки! И это относиться не только к Apple, а также к многим другим всемирно известным брендам, которые всячески не хотят работать в Украине в частности ещё одна американская корпорация Nvidia, которая известна миру разработкой видеокарт!
gud03996
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