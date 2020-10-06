Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію

Додано: Сер 07 жов, 2020 09:13

Если бы действительно всемирно известный бренд Apple так сильно хотел открыться на территории Украины, то давно бы уже это сделал! И все статьи о том, что Apple Inc. зарегистрировали в Украине своё предприятие - чистейшей воды обман! Не ведитесь на это! С самого начала основания данного бренда, он в Украине никогда не имел, не имеет и не будет иметь ни официальных продаж своей техники в фирменных магазинах Apple Store, ни технической поддержки! И это относиться не только к Apple, а также к многим другим всемирно известным брендам, которые всячески не хотят работать в Украине в частности ещё одна американская корпорация Nvidia, которая известна миру разработкой видеокарт!