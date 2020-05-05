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Лікарі вперше пересадили
уражену коронавірусом легеню

Лікарі вперше пересадили уражену коронавірусом легеню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:28

Лікарі вперше пересадили уражену коронавірусом легеню

Пропонуємо до обговорення:
В Австрії лікарі вперше провели пацієнту операцію по заміні легені, ураженої коронавірусом. Про це повідомляє CNN.

Дивися повний текст Лікарі вперше пересадили уражену коронавірусом легеню.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:28

Врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое

заголовок НЕ верный !

зачем кому-то пересадили больное пораженное легкое ?
yama
 
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