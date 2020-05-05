В Австрії лікарі вперше провели пацієнту операцію по заміні легені, ураженої коронавірусом. Про це повідомляє CNN.
Дивися повний текст Лікарі вперше пересадили уражену коронавірусом легеню.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:28
Лікарі вперше пересадили уражену коронавірусом легеню
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Дивися повний текст Лікарі вперше пересадили уражену коронавірусом легеню.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:28
Врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое
заголовок НЕ верный !
зачем кому-то пересадили больное пораженное легкое ?
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