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Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в 20 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:43
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 травня 2020 року залучило до державного бюджету 1,036 млрд грн. Це приблизно в 20 разів менше, ніж на попередньому аукціоні 19 травня (21,202 млрд грн).
Дивися повний текст Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в 20 разів
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Додано: Вів 26 тра, 2020 23:43
Они, С..., опять ОВГЗ-пирамиду включили?
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