Падіння економіки України поглибилося до 12% р/р у квітні з 4.5% р/р у березні.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 01:34
ICU оцінює квітневе падіння ВВП у 12%
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Дивися повний текст ICU оцінює квітневе падіння ВВП у 12%.
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