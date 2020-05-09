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ICU оцінює квітневе
падіння ВВП у 12%

ICU оцінює квітневе падіння ВВП у 12%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:34

ICU оцінює квітневе падіння ВВП у 12%

Пропонуємо до обговорення:
Падіння економіки України поглибилося до 12% р/р у квітні з 4.5% р/р у березні.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:34

Пасажирські перевезення впали на 100% чому пишуть до 39% ???
kizinger
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