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У Північній Кореї побудували нову ракетну субмарину (фото)
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Додано: Сер 27 тра, 2020 01:55
Пропонуємо до обговорення:
У Північній Кореї на військових корабельнях побудували нову ракетну субмарину. Новий ракетний підводний човен незабаром може з'явитися на озброєнні у складі Військово-морських сил.
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