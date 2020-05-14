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У Північній Кореї побудували
нову ракетну субмарину (фото)

У Північній Кореї побудували нову ракетну субмарину (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:55

У Північній Кореї побудували нову ракетну субмарину (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Північній Кореї на військових корабельнях побудували нову ракетну субмарину. Новий ракетний підводний човен незабаром може з'явитися на озброєнні у складі Військово-морських сил.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:55

Як вона могла піднятись на висоту 910 км, якщо вона взагалі пролетіла 450 км????
kizinger
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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