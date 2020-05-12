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Фінкомпанії будуть розкривати
реальну ставку за дрібними...

Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 07:09

Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними...

Пропонуємо до обговорення:
Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами. Відповідний законопроєкт вже готується до другого читання.

Дивися повний текст Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 07:09

Интересно будет посмотреть, как МФО будут обыгрывать в рекламе эффективные ставки в десятки тысяч процентов годовых :) Неужели, скинут стандартные 2% в день до десятых долей?
summacut
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