Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами. Відповідний законопроєкт вже готується до другого читання.
Дивися повний текст Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 07:09
Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.
Додано: Сер 27 тра, 2020 07:09
Интересно будет посмотреть, как МФО будут обыгрывать в рекламе эффективные ставки в десятки тысяч процентов годовых :) Неужели, скинут стандартные 2% в день до десятых долей?
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