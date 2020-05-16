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Інвестування економіки Донецької
області за І квартал...

Інвестування економіки Донецької області за І квартал...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:52

Інвестування економіки Донецької області за І квартал...

Пропонуємо до обговорення:
У І кварталі 2020 року підприємствами та організаціями Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3841,8 млн грн капітальних інвестицій, що з урахуванням змін цін на 30,2% менше, ніж в січні-березні попереднього року.

Дивися повний текст Інвестування економіки Донецької області за І квартал 2020 року скоротилося на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:52

Що не стаття, Донецька обл. А інші області не варті уваги? Один аХметка кругом.
askoldlavskiy
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