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Агентство Fitch погіршило прогноз
падіння світової економіки

Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:47

Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз падіння світового ВВП. У 2020 падіння складе до 4,6%.

Дивися повний текст Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки.
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И это печально, а вдвойне печальнее что мы оказались в этом кризисе с протянутой рукой, нищим населением, некомпетентным правительством и грустными клоунами во власти, которые по привычке пляшут под дудку тех кто платит за банкет.
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:04

  straponesa написав:И это печально, а вдвойне печальнее что мы оказались в этом кризисе с протянутой рукой, нищим населением, некомпетентным правительством и грустными клоунами во власти, которые по привычке пляшут под дудку тех кто платит за банкет.

когда то было по другому последние 30 лет?
sequence
 
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