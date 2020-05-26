Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз падіння світового ВВП. У 2020 падіння складе до 4,6%.
Дивися повний текст Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:47
Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки
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Дивися повний текст Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки.
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:47
И это печально, а вдвойне печальнее что мы оказались в этом кризисе с протянутой рукой, нищим населением, некомпетентным правительством и грустными клоунами во власти, которые по привычке пляшут под дудку тех кто платит за банкет.
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:04
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