Володимир Зеленський заявляв, що амністія капіталів (нульова декларація) буде цього року.
Дивися повний текст Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто повинен буде показати доходи.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18
Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто повинен буде показати доходи.
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:19
"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?
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