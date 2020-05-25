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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський заявляв, що амністія капіталів (нульова декларація) буде цього року.

Дивися повний текст Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто повинен буде показати доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:19

"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:25

за час или за день
mulder_vik
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