Володимир Зеленський заявляв, що амністія капіталів (нульова декларація) буде цього року.
Дивися повний текст Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто повинен буде показати доходи.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18
Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто повинен буде показати доходи.
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:19
"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:59
Вообще. 3 тыщи баксов имеешь во всем - в деньгах, недвиге, машине, уже башляй дань, уже богач! Амнистия капиталов в 3 тыщи баксов - звучит круто, половина месячной зарплаты в США. Делись с бандюками, которые устроили тотальную коррупцию на таможне, в медицине, везде и выводят миллиарды в оффшоры. А дальше что конфисковать будут? Задание путина спровоцировать революцию? Люди, которым уже будет нечего терять после этого террора, пойдут на многое и будут защищать свое имущество любыми путями.
Опыт Аргентины особенно полезен в свете ее 9-го дефолта за последние несколько лет.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:03
Вот слова гетьманцова в августе прошлого года по поводу недвиги, договор купли-продажи которой оформляет по действующим на момент оформления законам (а законы задней силы не имеют) нотариус и несет ответственность за легальность сделки и уплате налогов при ней (без этого сделка не пройдет).
Он противоречит сам себе? И что мы видим теперь, законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами? А как быть с презумпцией невиновности. Сроки давности - тоже по барабану? Там может раскуркуливание начнем и тройки? Кто знает историю, помнит, к чему это приводит (33-й год).
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:43
Re: Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто..
Вообще-то в самом законопроекте не 100 тыс., а 300 тыс.:
11. Фізичні особи, що не скористалися спеціальним декларуванням, та набули станом на 1 січня 2020 року повноліття вважаються такими, що підтвердили станом на 1 січня 2020 року незадекларовані доходи відповідних попередніх податкових періодів на загальну суму 300000 гривень.
Глянули бы хоть сначала текст законопроекта на сайте Рады, журналюги х*еновы.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:49
Re: Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто..
Я чего то не понял. Зарабатывай деньги и плати налоги. Хорошо, заработал заплатил налоги, купил квартиру или авто. Все равно плати за то что ты заработал и уже заплатил?
Вот я например зарабытываю и откладываю 10000 грн в месяц. Платил налоги. За 10 лет я так насобирал 1.2 миллиона.
И я получается должен еще заплатить потому что у меня они (1.2 лимона) есть?
А с накопительных пенсий так тоже будут бабло сдирать?
Может нам уже с себя и шкуру содрать?
Объясните мне кто в этом хоть что то понимает.
Зе-Чмо
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:04
То есть речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?
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