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Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:09
а ещё учитывая историю из монобанка, когда человек получил на карту деньги за проданную личную б/у машину, а монобанк ему просто напросто счёт блокнул и деньги себе присвоил и требует доказательства откуда деньги были 2 года назад, когда этот продавец покупал себе машину, то очень многим придётся подать добровольную декларацию.
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maksymzp88
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:11
Денег нет. Решили грабить оставшихся. С банков пора уходить.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:24
Справку можно взять с электронного приложения ПФ
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Галина441
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:24
Там инфа о доходах с 2004 года.
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Галина441
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:26
Видимо, с декларациями чиновников уже всё предельно чисто, теперь будем внедрять в массы.))
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farm
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:29
Галина441 написав:
Справку можно взять с электронного приложения ПФ
Зачем?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:29
Галина441 написав:
Справку можно взять с электронного приложения ПФ
Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?
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BIGor
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:32
BIGor написав: Галина441 написав:
Справку можно взять с электронного приложения ПФ
Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать
?
Никак -- уже посчитали. Декларировать нужно будет только неучтенный нал.
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_hunter
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:44
А если указать меньше налички, чем есть реально - как они проверить смогут?
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asteriks
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:46
asteriks написав:
А если указать меньше налички, чем есть реально - как они проверить смогут?
По несоответствию расходам, если таковые будут.
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