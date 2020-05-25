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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:09

а ещё учитывая историю из монобанка, когда человек получил на карту деньги за проданную личную б/у машину, а монобанк ему просто напросто счёт блокнул и деньги себе присвоил и требует доказательства откуда деньги были 2 года назад, когда этот продавец покупал себе машину, то очень многим придётся подать добровольную декларацию.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:11

Re: Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто..

Денег нет. Решили грабить оставшихся. С банков пора уходить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:24

Справку можно взять с электронного приложения ПФ
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:24

Там инфа о доходах с 2004 года.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:26

Видимо, с декларациями чиновников уже всё предельно чисто, теперь будем внедрять в массы.))
farm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:29

  Галина441 написав:Справку можно взять с электронного приложения ПФ

Зачем?
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:29

  Галина441 написав:Справку можно взять с электронного приложения ПФ

Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:32

  BIGor написав:
  Галина441 написав:Справку можно взять с электронного приложения ПФ

Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?

Никак -- уже посчитали. Декларировать нужно будет только неучтенный нал.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:44

А если указать меньше налички, чем есть реально - как они проверить смогут?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:46

  asteriks написав:А если указать меньше налички, чем есть реально - как они проверить смогут?

По несоответствию расходам, если таковые будут.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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