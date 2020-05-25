Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Додано: Сер 27 тра, 2020 15:16

ох зельц. ох зельц. и зеленая шушера. вам это аукнется.... очень сильно аукнется...такого грабежа не позволял себе даже проклятый янукович.вы бы хотя бы хоть какое-то государство построили, хоть с какими-то признаками государственности, а потом бы уже брались за "нелегальные заначки" (в стране, где каждый второй пересичный, если не больше, получал/получает часть или весь доход в конверте, а в конверте он получает из-за вас же, хреновых государевых управленцев). Навели бы порядок с крупными коррупционерами, мусорами и т.д. (миллион раз уже говорилось).А сейчас вы еще параллельно пытаетесь всех насильно загнать в наши мусорные овгз и нашу такую же полу-мусорную банковскую систему (многие кстати вообще не готовы там держать даже мелочь, так как абсолютно не доверяют ей)Скотыняки и воры безсовестные и безпринципные.