RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:16

ох зельц. ох зельц. и зеленая шушера. вам это аукнется.... очень сильно аукнется...
такого грабежа не позволял себе даже проклятый янукович.
вы бы хотя бы хоть какое-то государство построили, хоть с какими-то признаками государственности, а потом бы уже брались за "нелегальные заначки" (в стране, где каждый второй пересичный, если не больше, получал/получает часть или весь доход в конверте, а в конверте он получает из-за вас же, хреновых государевых управленцев). Навели бы порядок с крупными коррупционерами, мусорами и т.д. (миллион раз уже говорилось).
А сейчас вы еще параллельно пытаетесь всех насильно загнать в наши мусорные овгз и нашу такую же полу-мусорную банковскую систему (многие кстати вообще не готовы там держать даже мелочь, так как абсолютно не доверяют ей)
Скотыняки и воры безсовестные и безпринципные.
:?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2177
З нами з: 11.10.16
Подякував: 964 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:20

Короче писец товарищи
denpanaev90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:35

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  Галина441 написав:Справку можно взять с электронного приложения ПФ

Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?

Никак -- уже посчитали. Декларировать нужно будет только неучтенный нал.


що таке "неучтенный нал"? де його визначення? отримані законно кошти і заховані під грушею - це як? а профіт по валюті -це як? гроші з куплену квартиру по 1й ціні і продані по іншій - це як?

за оман вже всі розрахувалися, слід розуміти?

ви як завжди в своєму репертуарі - ще зовсім нічого не зрозуміло, але у вас вже повний одобрямс, всього, щоб не сталося. прямо як в совку, аж на сльозу пробило.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 834
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:37

  Alex2007 написав:ох зельц. ох зельц. и зеленая шушера. вам это аукнется.... очень сильно аукнется...
такого грабежа не позволял себе даже проклятый янукович.
вы бы хотя бы хоть какое-то государство построили, хоть с какими-то признаками государственности, а потом бы уже брались за "нелегальные заначки" (в стране, где каждый второй пересичный, если не больше, получал/получает часть или весь доход в конверте, а в конверте он получает из-за вас же, хреновых государевых управленцев). Навели бы порядок с крупными коррупционерами, мусорами и т.д. (миллион раз уже говорилось).
А сейчас вы еще параллельно пытаетесь всех насильно загнать в наши мусорные овгз и нашу такую же полу-мусорную банковскую систему (многие кстати вообще не готовы там держать даже мелочь, так как абсолютно не доверяют ей)
Скотыняки и воры безсовестные и безпринципные.
:?


при "папіредниках" фігурувала сума в 1М, зараз в 300К. видно, доцарювалися, гроші дуже потрібні.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 834
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:37

Положить все деньги на год в банк - распрекрасная идея,потом...банк банкротится и ваши денежки тю-тю! И выше правильно отметили,а что с декларациями чиновников уже полный порядок,что за простой люд взялись?
galex_184
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 18.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:43

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?

Никак -- уже посчитали. Декларировать нужно будет только неучтенный нал.


ви як завжди в своєму репертуарі - ще зовсім нічого не зрозуміло, але у вас вже повний одобрямс, всього, щоб не сталося. прямо як в совку, аж на сльозу пробило.

Эм... -- штатный телепать на форуме появился?
_hunter
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика 1, 2
R2 » Пон 25 тра, 2020 16:54
13 966
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 20:11
makschernenko987
Зеленський пообіцяв регіонам нову кредитну програму для...
R2 » Пон 25 тра, 2020 11:17
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 11:17
l4567
Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...
R2 » П'ят 22 тра, 2020 13:06
2 384
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 08:45
coulthard

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18026)
27.05.2020 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.