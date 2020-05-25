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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:16

ох зельц. ох зельц. и зеленая шушера. вам это аукнется.... очень сильно аукнется...
такого грабежа не позволял себе даже проклятый янукович.
вы бы хотя бы хоть какое-то государство построили, хоть с какими-то признаками государственности, а потом бы уже брались за "нелегальные заначки" (в стране, где каждый второй пересичный, если не больше, получал/получает часть или весь доход в конверте, а в конверте он получает из-за вас же, хреновых государевых управленцев). Навели бы порядок с крупными коррупционерами, мусорами и т.д. (миллион раз уже говорилось).
А сейчас вы еще параллельно пытаетесь всех насильно загнать в наши мусорные овгз и нашу такую же полу-мусорную банковскую систему (многие кстати вообще не готовы там держать даже мелочь, так как абсолютно не доверяют ей)
Скотыняки и воры безсовестные и безпринципные.
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:20

Короче писец товарищи
denpanaev90
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:35

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  Галина441 написав:Справку можно взять с электронного приложения ПФ

Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?

Никак -- уже посчитали. Декларировать нужно будет только неучтенный нал.


що таке "неучтенный нал"? де його визначення? отримані законно кошти і заховані під грушею - це як? а профіт по валюті -це як? гроші з куплену квартиру по 1й ціні і продані по іншій - це як?

за оман вже всі розрахувалися, слід розуміти?

ви як завжди в своєму репертуарі - ще зовсім нічого не зрозуміло, але у вас вже повний одобрямс, всього, щоб не сталося. прямо як в совку, аж на сльозу пробило.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:37

  Alex2007 написав:ох зельц. ох зельц. и зеленая шушера. вам это аукнется.... очень сильно аукнется...
такого грабежа не позволял себе даже проклятый янукович.
вы бы хотя бы хоть какое-то государство построили, хоть с какими-то признаками государственности, а потом бы уже брались за "нелегальные заначки" (в стране, где каждый второй пересичный, если не больше, получал/получает часть или весь доход в конверте, а в конверте он получает из-за вас же, хреновых государевых управленцев). Навели бы порядок с крупными коррупционерами, мусорами и т.д. (миллион раз уже говорилось).
А сейчас вы еще параллельно пытаетесь всех насильно загнать в наши мусорные овгз и нашу такую же полу-мусорную банковскую систему (многие кстати вообще не готовы там держать даже мелочь, так как абсолютно не доверяют ей)
Скотыняки и воры безсовестные и безпринципные.
:?


при "папіредниках" фігурувала сума в 1М, зараз в 300К. видно, доцарювалися, гроші дуже потрібні.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:37

Положить все деньги на год в банк - распрекрасная идея,потом...банк банкротится и ваши денежки тю-тю! И выше правильно отметили,а что с декларациями чиновников уже полный порядок,что за простой люд взялись?
galex_184
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:43

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?

Никак -- уже посчитали. Декларировать нужно будет только неучтенный нал.


ви як завжди в своєму репертуарі - ще зовсім нічого не зрозуміло, але у вас вже повний одобрямс, всього, щоб не сталося. прямо як в совку, аж на сльозу пробило.

Эм... -- штатный телепать на форуме появился?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:45

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенный доход, зарплаты в конверте, заработанное в “теневом секторе”, но не украденное;
с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юридических лиц, авто нужно будет заплатить налог в 5%

Видать этих при рождении совсем умом обделили:
Доход с валюты :lol: - Валюта - это денежная единица измерения. Какой может быть доход с обмена одной единицы, например, государства Гондурас на денежную единицу государства Украина?
Легализация прав интеллектуальной собственности - это вообще перл :mrgreen: Права интелектуальной собственности, на то и права - они официально регистрируются в госреестрах, а не в “теневом секторе”.

Идиоты :mrgreen:
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:50

А " хто повинен буде ..." так и не прозвучало. Если я , например, 9 лет назад продал дом за 240 000$ ( естественно в гривне, через нотариуса и с налогами), то я , что, ещё чего то там должен Зеленскому ?
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:52

  ruvex написав:Денег нет. Решили грабить оставшихся. С банков пора уходить.

Вже звалив давно! :) Кредити відавати не буду. :) Візьму з собою, як компенсацію за наЛОХ з депозитів. :mrgreen: Коли розміщав ще, ні про які наЛОХи, мова не йшла. Свята помста! :) Теж переграю правила на льоту.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 27 тра, 2020 16:56, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:54

  Alex2007 написав:ох зельц. ох зельц. и зеленая шушера. вам это аукнется.... очень сильно аукнется...
такого грабежа не позволял себе даже проклятый янукович.
:?

Те поганцы и налог на депо в 5% не решались сделать, нашлись более предприимчивые и циничные. Теперь продолжение сериала "Циник-2".
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ruvex
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