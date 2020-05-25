Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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ох зельц. ох зельц. и зеленая шушера. вам это аукнется.... очень сильно аукнется... такого грабежа не позволял себе даже проклятый янукович. вы бы хотя бы хоть какое-то государство построили, хоть с какими-то признаками государственности, а потом бы уже брались за "нелегальные заначки" (в стране, где каждый второй пересичный, если не больше, получал/получает часть или весь доход в конверте, а в конверте он получает из-за вас же, хреновых государевых управленцев). Навели бы порядок с крупными коррупционерами, мусорами и т.д. (миллион раз уже говорилось). А сейчас вы еще параллельно пытаетесь всех насильно загнать в наши мусорные овгз и нашу такую же полу-мусорную банковскую систему (многие кстати вообще не готовы там держать даже мелочь, так как абсолютно не доверяют ей) Скотыняки и воры безсовестные и безпринципные.
Галина441 написав:Справку можно взять с электронного приложения ПФ
Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?
Никак -- уже посчитали. Декларировать нужно будет только неучтенный нал.
що таке "неучтенный нал"? де його визначення? отримані законно кошти і заховані під грушею - це як? а профіт по валюті -це як? гроші з куплену квартиру по 1й ціні і продані по іншій - це як?
за оман вже всі розрахувалися, слід розуміти?
ви як завжди в своєму репертуарі - ще зовсім нічого не зрозуміло, але у вас вже повний одобрямс, всього, щоб не сталося. прямо як в совку, аж на сльозу пробило.
Alex2007 написав:ох зельц. ох зельц. и зеленая шушера. вам это аукнется.... очень сильно аукнется... такого грабежа не позволял себе даже проклятый янукович. вы бы хотя бы хоть какое-то государство построили, хоть с какими-то признаками государственности, а потом бы уже брались за "нелегальные заначки" (в стране, где каждый второй пересичный, если не больше, получал/получает часть или весь доход в конверте, а в конверте он получает из-за вас же, хреновых государевых управленцев). Навели бы порядок с крупными коррупционерами, мусорами и т.д. (миллион раз уже говорилось). А сейчас вы еще параллельно пытаетесь всех насильно загнать в наши мусорные овгз и нашу такую же полу-мусорную банковскую систему (многие кстати вообще не готовы там держать даже мелочь, так как абсолютно не доверяют ей) Скотыняки и воры безсовестные и безпринципные.
при "папіредниках" фігурувала сума в 1М, зараз в 300К. видно, доцарювалися, гроші дуже потрібні.
Положить все деньги на год в банк - распрекрасная идея,потом...банк банкротится и ваши денежки тю-тю! И выше правильно отметили,а что с декларациями чиновников уже полный порядок,что за простой люд взялись?
BIGor написав:Так много есть ньюансов, например самые простые: в 2008 году купил долар по 5, условно на 50000 грн. Сейчас это 270000 грн. Разница - незаконный доход? Те же самые депозиты - с них платятся все налоги (на войну и на пенсионеров), как их считать?
Никак -- уже посчитали. Декларировать нужно будет только неучтенный нал.
ви як завжди в своєму репертуарі - ще зовсім нічого не зрозуміло, але у вас вже повний одобрямс, всього, щоб не сталося. прямо як в совку, аж на сльозу пробило.
амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно тольконеучтенный доход, зарплаты в конверте, заработанное в “теневом секторе”, но не украденное; с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юридических лиц, авто нужно будет заплатить налог в 5%
Видать этих при рождении совсем умом обделили: Доход с валюты - Валюта - это денежная единица измерения. Какой может быть доход с обмена одной единицы, например, государства Гондурас на денежную единицу государства Украина? Легализация прав интеллектуальной собственности - это вообще перл Права интелектуальной собственности, на то и права - они официально регистрируются в госреестрах, а не в “теневом секторе”.
Идиоты
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
А " хто повинен буде ..." так и не прозвучало. Если я , например, 9 лет назад продал дом за 240 000$ ( естественно в гривне, через нотариуса и с налогами), то я , что, ещё чего то там должен Зеленскому ?