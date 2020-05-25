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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:54

  EKO написав:Доход с валюты :lol: - Валюта - это денежная единица измерения. Какой может быть доход с обмена одной единицы, например, государства Гондурас на денежную единицу государства Украина?

Легализация прав интеллектуальной собственности - это вообще перл :mrgreen: Права интелектуальной собственности, на то и права - они официально регистрируются в госреестрах, а не в “теневом секторе”.

Читаем про курсовую разницу...

Там куда-то слово "продажа" потерялось...
Непонятно, кстати, почему слово "недвижимость" такой смех не вызвало -- с ним абсолютно та же история.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:19

Налог с недвижимосит и валюты это не со подорожания или курсовой разницы, а если задекларировал миллион гривен/долларов или квартиру на миллион, хотя всю жизнь был безработным - плати налог.
Это если работал в черную. Если украл, то декларирование не освобождает ни от ответственности, ни от конфискации.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:23

  BIGor написав:"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?

Вы студент без доходов, но подрабатывали в черную, торговали на олх и т. п.
Все, что заработали до 100 тыс, можете показать и это будет ваше. Купил машину за 120 тыс, придут и спросят, где взял еще 20, заплатил ли с них налоги.
100 тыс амнистируют разово.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:47

что за вброс? этому законоПРОЕКТУ уже год, и он не принят
cuprum
 
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