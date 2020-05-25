|
|
|
Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 16:54
EKO написав:
Доход с валюты
- Валюта - это денежная единица измерения. Какой может быть доход
с обмена одной единицы, например, государства Гондурас на денежную единицу государства Украина?
Легализация прав интеллектуальной собственности
- это вообще перл
Права интелектуальной собственности, на то и права - они официально регистрируются в госреестрах, а не в “теневом секторе”.
Читаем про курсовую разницу...
Там куда-то слово "продажа" потерялось...
Непонятно, кстати, почему слово "недвижимость" такой смех не вызвало -- с ним абсолютно та же история.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:19
Налог с недвижимосит и валюты это не со подорожания или курсовой разницы, а если задекларировал миллион гривен/долларов или квартиру на миллион, хотя всю жизнь был безработным - плати налог.
Это если работал в черную. Если украл, то декларирование не освобождает ни от ответственности, ни от конфискации.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6656
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:23
BIGor написав:
"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?
Вы студент без доходов, но подрабатывали в черную, торговали на олх и т. п.
Все, что заработали до 100 тыс, можете показать и это будет ваше. Купил машину за 120 тыс, придут и спросят, где взял еще 20, заплатил ли с них налоги.
100 тыс амнистируют разово.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6656
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:47
что за вброс? этому законоПРОЕКТУ уже год, и он не принят
-
cuprum
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 21.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13
|970
|
|
|1
|181
|
Пон 25 тра, 2020 11:17
l4567
|
|2
|384
|
|