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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:58

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?

Вы студент без доходов, но подрабатывали в черную, торговали на олх и т. п.
Все, что заработали до 100 тыс, можете показать и это будет ваше. Купил машину за 120 тыс, придут и спросят, где взял еще 20, заплатил ли с них налоги.
100 тыс амнистируют разово.

Хорошо, например нашел на эти 20 тыс. доки. Дальше - пошели купил холодильник за 10 тыс. Тоже придут и спросят, где взял еще 10, заплатил ли с них налоги? И так далее. И как они поймут, что было заработано и потрачено на 20 тыс. (часть авто), а что было на холодильник?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:05

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?

Вы студент без доходов, но подрабатывали в черную, торговали на олх и т. п.
Все, что заработали до 100 тыс, можете показать и это будет ваше. Купил машину за 120 тыс, придут и спросят, где взял еще 20, заплатил ли с них налоги.
100 тыс амнистируют разово.

Хорошо, например нашел на эти 20 тыс. доки. Дальше - пошели купил холодильник за 10 тыс. Тоже придут и спросят, где взял еще 10, заплатил ли с них налоги? И так далее. И как они поймут, что было заработано и потрачено на 20 тыс. (часть авто), а что было на холодильник?


Вы сильно переоцениваете возможности нашей фискальной службы, которая находится в перманентном бардаке. Уже шесть лет они не могут организовать рассылку уведомлений на оплату налога на недвижимость гражданами, когда казалось вот реестр, сиди выписывай и принимай деньги на счёт.
Ну а в магазине покупка на 50 тысяч анонимна, так что холодильник за 10 тысяч уж точно никому на фиг не нужен для контроля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:48

Re: Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто..

  freeze написав:Ну а в магазине покупка на 50 тысяч анонимна, так что холодильник за 10 тысяч уж точно никому на фиг не нужен для контроля.


дело в том, что они весь финмониторинг возложат (уже сильно возложили) на банки. А те, если что-то "нечисто" или есть мизерное подозрение, будут нещадно блочить пересичных, начиная от несчастного п2п/сеп-перевода в 1000 грн кому-то из родных, заканчивая покупкой дорогих вещей, типа авто или бетона, когда придет момент.
Эти злопамятные гады вспомнят что когда-то в начале 90-х человек заработал на базаре пару тысяч-десятков тысяч гривен, торгуя картошкой. Или будут "брать операции на проверку" на длительное время . Но всяким бывшим посадовцям, президентам, депутатам, чиновкикам - ничего, никакой ответственности и ограничений - они же vip-персоны и элита государства.
Нас тупо пытаются безальтернативно загнать в безнал, только при этом создавая кучу комиссий, кучу ограничений (типа лимита до 3000 грн для погашения своей же кредитки таза через терминал). :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:07

После сильнейшей помощи государств своим гражданам во время роста безработицы говорить, еще не пришедшим в себя, брошенным и на*** не нужным этому государству людям об очередных налогах... Заколачивайте окна и ...
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