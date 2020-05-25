Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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BIGor написав:"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?
Вы студент без доходов, но подрабатывали в черную, торговали на олх и т. п. Все, что заработали до 100 тыс, можете показать и это будет ваше. Купил машину за 120 тыс, придут и спросят, где взял еще 20, заплатил ли с них налоги. 100 тыс амнистируют разово.
Хорошо, например нашел на эти 20 тыс. доки. Дальше - пошели купил холодильник за 10 тыс. Тоже придут и спросят, где взял еще 10, заплатил ли с них налоги? И так далее. И как они поймут, что было заработано и потрачено на 20 тыс. (часть авто), а что было на холодильник?
BIGor написав:"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?
Вы студент без доходов, но подрабатывали в черную, торговали на олх и т. п. Все, что заработали до 100 тыс, можете показать и это будет ваше. Купил машину за 120 тыс, придут и спросят, где взял еще 20, заплатил ли с них налоги. 100 тыс амнистируют разово.
Хорошо, например нашел на эти 20 тыс. доки. Дальше - пошели купил холодильник за 10 тыс. Тоже придут и спросят, где взял еще 10, заплатил ли с них налоги? И так далее. И как они поймут, что было заработано и потрачено на 20 тыс. (часть авто), а что было на холодильник?
Вы сильно переоцениваете возможности нашей фискальной службы, которая находится в перманентном бардаке. Уже шесть лет они не могут организовать рассылку уведомлений на оплату налога на недвижимость гражданами, когда казалось вот реестр, сиди выписывай и принимай деньги на счёт. Ну а в магазине покупка на 50 тысяч анонимна, так что холодильник за 10 тысяч уж точно никому на фиг не нужен для контроля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Ну а в магазине покупка на 50 тысяч анонимна, так что холодильник за 10 тысяч уж точно никому на фиг не нужен для контроля.
дело в том, что они весь финмониторинг возложат (уже сильно возложили) на банки. А те, если что-то "нечисто" или есть мизерное подозрение, будут нещадно блочить пересичных, начиная от несчастного п2п/сеп-перевода в 1000 грн кому-то из родных, заканчивая покупкой дорогих вещей, типа авто или бетона, когда придет момент. Эти злопамятные гады вспомнят что когда-то в начале 90-х человек заработал на базаре пару тысяч-десятков тысяч гривен, торгуя картошкой. Или будут "брать операции на проверку" на длительное время . Но всяким бывшим посадовцям, президентам, депутатам, чиновкикам - ничего, никакой ответственности и ограничений - они же vip-персоны и элита государства. Нас тупо пытаются безальтернативно загнать в безнал, только при этом создавая кучу комиссий, кучу ограничений (типа лимита до 3000 грн для погашения своей же кредитки таза через терминал).
После сильнейшей помощи государств своим гражданам во время роста безработицы говорить, еще не пришедшим в себя, брошенным и на*** не нужным этому государству людям об очередных налогах... Заколачивайте окна и ...
BIGor написав:"дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;" - непонятно написано, это в месяц, в год или за всю жизнь?
Вы студент без доходов, но подрабатывали в черную, торговали на олх и т. п. Все, что заработали до 100 тыс, можете показать и это будет ваше. Купил машину за 120 тыс, придут и спросят, где взял еще 20, заплатил ли с них налоги. 100 тыс амнистируют разово.
Хорошо, например нашел на эти 20 тыс. доки. Дальше - пошели купил холодильник за 10 тыс. Тоже придут и спросят, где взял еще 10, заплатил ли с них налоги? И так далее. И как они поймут, что было заработано и потрачено на 20 тыс. (часть авто), а что было на холодильник?
После нулевой декларации следующий логичный шаг это облагать налогом разницу между доходом и расходом, если последние больше. Заработал за 5 лет после нулевой декларации 500 тыс, а купил квартиру за миллион, иди плати налог с разницы.
Vlad442 написав:После нулевой декларации следующий логичный шаг это облагать налогом разницу между доходом и расходом, если последние больше. Заработал за 5 лет после нулевой декларации 500 тыс, а купил квартиру за миллион, иди плати налог с разницы.
"Зри в корень !" (с) ...
Назріло переформатування чинного законодавства в інтересах звичайних громадян. Люди не винні в перекошеній правовій ситуації, створеній олігархами, купленими ними депутатами і чиновниками у власних інтересах. Відповідати повинні олігархи, депутати, топ-чиновники. Олігархію варто арештовувати, судити і конфісковувати награбоване! Безжально. Масово. Без винятків. Олігархи – глисти держави. Не наїдаються. Лише ростуть! ВБИЙ ГЛИСТА! Домовитися з соціальними паразитами неможливо!