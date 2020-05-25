Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Додано: Сер 27 тра, 2020 18:48

freeze написав: Ну а в магазине покупка на 50 тысяч анонимна, так что холодильник за 10 тысяч уж точно никому на фиг не нужен для контроля. Ну а в магазине покупка на 50 тысяч анонимна, так что холодильник за 10 тысяч уж точно никому на фиг не нужен для контроля.

дело в том, что они весь финмониторинг возложат (уже сильно возложили) на банки. А те, если что-то "нечисто" или есть мизерное подозрение, будут нещадно блочить пересичных, начиная от несчастного п2п/сеп-перевода в 1000 грн кому-то из родных, заканчивая покупкой дорогих вещей, типа авто или бетона, когда придет момент.Эти злопамятные гады вспомнят что когда-то в начале 90-х человек заработал на базаре пару тысяч-десятков тысяч гривен, торгуя картошкой. Или будут "брать операции на проверку" на длительное время . Но всяким бывшим посадовцям, президентам, депутатам, чиновкикам - ничего, никакой ответственности и ограничений - они же vip-персоны и элита государства.Нас тупо пытаются безальтернативно загнать в безнал, только при этом создавая кучу комиссий, кучу ограничений (типа лимита до 3000 грн для погашения своей же кредитки таза через терминал).