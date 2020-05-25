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Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 22:32
NetSerpent написав:
Олігархи – глисти держави. Не наїдаються. Лише ростуть! ВБИЙ ГЛИСТА! Домовитися з соціальними паразитами неможливо!
В 1917 році із таких лозунгів теж все розпочиналося.
Путин поднялся в свое время на "бей олигархов".
Достаточно убрать бизнесменов от власти и они перестанут быть олигархами - достаточно почитать кто такой олигарх.
Для этого нужно перестать голосовать за политиков, поставленных на пост крупным бизнесом.
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Vlad442
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:06
Vlad442 написав:
Для этого нужно перестать голосовать за политиков, поставленных на пост крупным бизнесом.
а у нас на последних двух выборах были кандидаты, не продвигаемые крупным бизнесом?
пс. я вот думаю кого нам подсунут в бюллетени на следующих выборах.... то ли Петра реинкарнируют и отбелят, то ли Зельца на второй срок предложат. А может какого нибудь Белецкого или Собакова. Одно только понятно - каждые последующие выборы будут все трэшевее и трэшевее.
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Alex2007
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:43
государству Украина почти 30 лет.
Хотят "простить" 100 к ... это типа 277 грн. в мес. укрытого от налогов дохода? )
ну-ну )
меньше ляма амнистии даже бессмысленно и начинать тему нулевой декларации ...
а курс как буду учитывать ? В 2013 годы я заработал 80 000 грн. (легально есть все доки) накоторые купил 10 000 долл. Щас эти 10 000 долл. равны 270 000 грн. ... т.е. они хотят теперь, чтоб легальнозаработанных денег ты им еще заплатил 5% с 90 000 грн. (270 000 – 80 000 – 100 000).
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IMPRINTER
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:49
Еще пример - наследство ... вы знаете , что наличные деньги никак не наследую вообще ... т.е. то, что копил всю жизнь ваш отец/дед и оставил вам - эьто получается тоже нелегальный доход, т.к. наследование наличных денег никак не оформляется.
короче ... амнистия должна быть на сумму мин. 1-2 ляма ... для пересичного это с запасом, а для коррупционера это копейки ...
+ учет по курсу доллара на даиу получения грвневого дохода .. как при*** собираются учитывать доход в купонах в начале 90-х ? если 1 купон это 1 копейка щас ... а тогдазарплата была 300 купонов поначалу ...
в общем очередная туфта ... так не проканает ... а положить в банк на год как там написано - это как? с гарантией 200 к?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 01:04
IMPRINTER написав:
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в общем очередная туфта ...
Все що треба знати...
коротко і зрозуміло.
краткость - сестра таланта.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 28 тра, 2020 01:08
IMPRINTER написав:
а положить в банк на год как там написано - это как? с гарантией 200 к?
ну или в овгз - поддержать гривнушку )))
только без гарантий, но с 2.5% налоХа вместо 5% ))
п.с. честное слово - вчера или позавчера вечером, чего-то вспоминал "а чего это керманычи замолчали про нулевое декларирование, че-то готовят наверное"...
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Alex2007
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