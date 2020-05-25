Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Додано: Чет 28 тра, 2020 00:49

Еще пример - наследство ... вы знаете , что наличные деньги никак не наследую вообще ... т.е. то, что копил всю жизнь ваш отец/дед и оставил вам - эьто получается тоже нелегальный доход, т.к. наследование наличных денег никак не оформляется.



короче ... амнистия должна быть на сумму мин. 1-2 ляма ... для пересичного это с запасом, а для коррупционера это копейки ...



+ учет по курсу доллара на даиу получения грвневого дохода .. как при*** собираются учитывать доход в купонах в начале 90-х ? если 1 купон это 1 копейка щас ... а тогдазарплата была 300 купонов поначалу ...



в общем очередная туфта ... так не проканает ... а положить в банк на год как там написано - это как? с гарантией 200 к?

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