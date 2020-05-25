Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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EKO написав:Доход с валюты - Валюта - это денежная единица измерения. Какой может быть доход с обмена одной единицы, например, государства Гондурас на денежную единицу государства Украина?
Легализация прав интеллектуальной собственности - это вообще перл Права интелектуальной собственности, на то и права - они официально регистрируются в госреестрах, а не в “теневом секторе”.
Читаем про курсовую разницу...
Там куда-то слово "продажа" потерялось... Непонятно, кстати, почему слово "недвижимость" такой смех не вызвало -- с ним абсолютно та же история.
квартири, авто, дачі, валюта....ну курсова різниця так курсова різниця. задачка - скажімо, в 2005 бізнес, вартістю, скажімо, 100М у.о (500М грн) зараз той самий бізнес за 100М у.о. раптом аж 2.700М грн. питання в задачці - теж прийдеться з різниці податок заплатити чи ні? ну курсова ж різниця, то. шось надто "тєрзают смутнниє самнєнія". якшо тут ні, то чому тоді ви ведете мову про пересічного?
Олігархи – глисти держави. Не наїдаються. Лише ростуть! ВБИЙ ГЛИСТА! Домовитися з соціальними паразитами неможливо!
В 1917 році із таких лозунгів теж все розпочиналося.
Путин поднялся в свое время на "бей олигархов".
Достаточно убрать бизнесменов от власти и они перестанут быть олигархами - достаточно почитать кто такой олигарх. Для этого нужно перестать голосовать за политиков, поставленных на пост крупным бизнесом.
Vlad442 написав:Для этого нужно перестать голосовать за политиков, поставленных на пост крупным бизнесом.
а у нас на последних двух выборах были кандидаты, не продвигаемые крупным бизнесом?
пс. я вот думаю кого нам подсунут в бюллетени на следующих выборах.... то ли Петра реинкарнируют и отбелят, то ли Зельца на второй срок предложат. А может какого нибудь Белецкого или Собакова. Одно только понятно - каждые последующие выборы будут все трэшевее и трэшевее.
государству Украина почти 30 лет. Хотят "простить" 100 к ... это типа 277 грн. в мес. укрытого от налогов дохода? ) ну-ну ) меньше ляма амнистии даже бессмысленно и начинать тему нулевой декларации ... а курс как буду учитывать ? В 2013 годы я заработал 80 000 грн. (легально есть все доки) накоторые купил 10 000 долл. Щас эти 10 000 долл. равны 270 000 грн. ... т.е. они хотят теперь, чтоб легальнозаработанных денег ты им еще заплатил 5% с 90 000 грн. (270 000 – 80 000 – 100 000).
Еще пример - наследство ... вы знаете , что наличные деньги никак не наследую вообще ... т.е. то, что копил всю жизнь ваш отец/дед и оставил вам - эьто получается тоже нелегальный доход, т.к. наследование наличных денег никак не оформляется.
короче ... амнистия должна быть на сумму мин. 1-2 ляма ... для пересичного это с запасом, а для коррупционера это копейки ...
+ учет по курсу доллара на даиу получения грвневого дохода .. как при*** собираются учитывать доход в купонах в начале 90-х ? если 1 купон это 1 копейка щас ... а тогдазарплата была 300 купонов поначалу ...
в общем очередная туфта ... так не проканает ... а положить в банк на год как там написано - это как? с гарантией 200 к?
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EKO написав:Доход с валюты - Валюта - это денежная единица измерения. Какой может быть доход с обмена одной единицы, например, государства Гондурас на денежную единицу государства Украина?
Легализация прав интеллектуальной собственности - это вообще перл Права интелектуальной собственности, на то и права - они официально регистрируются в госреестрах, а не в “теневом секторе”.
Читаем про курсовую разницу...
Там куда-то слово "продажа" потерялось... Непонятно, кстати, почему слово "недвижимость" такой смех не вызвало -- с ним абсолютно та же история.
квартири, авто, дачі, валюта....ну курсова різниця так курсова різниця. задачка - скажімо, в 2005 бізнес, вартістю, скажімо, 100М у.о (500М грн) зараз той самий бізнес за 100М у.о. раптом аж 2.700М грн. питання в задачці - теж прийдеться з різниці податок заплатити чи ні? ну курсова ж різниця, то. шось надто "тєрзают смутнниє самнєнія". якшо тут ні, то чому тоді ви ведете мову про пересічного?
Я же говорил -- "читаем про курсовую разницу" -- т.е. имнно нужно взять и прочитать что это такое, как считается/к чему применяется. У "стоимости бизнеса" никакой курсовой разницы нет. У местного бизнеса, кстати, и цены в "у.о." нет -- все в гривнах...