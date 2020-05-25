Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Додано: Чет 28 тра, 2020 12:49

_hunter написав: Я же говорил -- "читаем про курсовую разницу" -- т.е. имнно нужно взять и прочитать что это такое, как считается/к чему применяется.

У "стоимости бизнеса" никакой курсовой разницы нет. У местного бизнеса, кстати, и цены в "у.о." нет -- все в гривнах... Я же говорил -- "читаем про курсовую разницу" -- т.е. имнно нужно взять и прочитать что это такое, как считается/к чему применяется.У "стоимости бизнеса" никакой курсовой разницы нет. У местного бизнеса, кстати, и цены в "у.о." нет -- все в гривнах...

на свои заработанные деньги я имею право в любой момент купить доллары и продать их.точно также я имею право купить недвигу и продать ее. Незьзя взимать налог за то, за что он не предусмотрен.и если я купил ее за экв. 20 000 долл. и продал потом за экв. 50 000 это что левые доходы, если доход экв. 20 000 долл. был легальных.Продал через 3 года как купил - тут налог тут 0% согласно налогового кодекса (при чем при покупке был уплачен еще сбор в ПФ). Недвига может подоражать сама по себе и в долл. экв. равно как и за счет падения гривны ... а тепер ьв понимании налоговой декларации нулевой я какой то преступник и экв. 30 к долл. заработал нечестно и должен заплатить с них еще налог, что обелить ... а ссаной тряпкой по зеленым гумам не хотите?