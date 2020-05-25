RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:17

  IMPRINTER написав:а ссаной тряпкой по зеленым гумам не хотите?

Хочуть і просють... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28742
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...
R2 » Сер 27 тра, 2020 21:12
7 709
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 14:21
0mage0
Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика 1, 2
R2 » Пон 25 тра, 2020 16:54
13 987
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 20:11
makschernenko987
Зеленський пообіцяв регіонам нову кредитну програму для...
R2 » Пон 25 тра, 2020 11:17
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 11:17
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1495)
28.05.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.