Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Є. Червоний стовпчик.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:57
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:14
Зеленский пробивает дно,больше нечего сказать.Кроме как грабежом,это никак нельзя назвать.И не забываем,что нулевая декларация-это только первый этап грабежа.Что будет дальше-зависит от ситуации в бюджете.Надо,холопы бюджет пополнить,все должны понять.А олигархов трогать нельзя,это святое.Кстати,очень опасные нововведения,революционные,власть может об этом пожалеть.Делать такое в стране,где нет закона,где воровство почти узаконено?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|