Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Є. Червоний стовпчик.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:57
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:14
Зеленский пробивает дно,больше нечего сказать.Кроме как грабежом,это никак нельзя назвать.И не забываем,что нулевая декларация-это только первый этап грабежа.Что будет дальше-зависит от ситуации в бюджете.Надо,холопы бюджет пополнить,все должны понять.А олигархов трогать нельзя,это святое.Кстати,очень опасные нововведения,революционные,власть может об этом пожалеть.Делать такое в стране,где нет закона,где воровство почти узаконено?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:23
Что с недвижимостью,кто разобрался?Заплатить 5% налог только по факту владения?В таком случае,пенсионерам лучше сразу повеситься...
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:30
Насчёт какой-то курсовой разницы,пусть вычтут реальную инфляцию,и кто кому окажется должен?Курсовая разница,то есть девальвация,у нас практически равна инфляции,пусть и не одномоментно.Но это же убытки.Это Гетьманцев должен учитывать?Даже не двоечники...
Додано: Суб 30 тра, 2020 00:28
Это если вы хотите повесить на себя новую недвижимость.
Старую недвижимость амнистировать не надо, она уже легально внесена в реестр недвижимости до вступления возможного в силу закона.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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