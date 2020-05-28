Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Додано: Нед 31 тра, 2020 12:05

freeze написав: Scotch написав: Что с недвижимостью,кто разобрался?Заплатить 5% налог только по факту владения?В таком случае,пенсионерам лучше сразу повеситься... Что с недвижимостью,кто разобрался?Заплатить 5% налог только по факту владения?В таком случае,пенсионерам лучше сразу повеситься...



Это если вы хотите повесить на себя новую недвижимость.

Старую недвижимость амнистировать не надо, она уже легально внесена в реестр недвижимости до вступления возможного в силу закона. Это если вы хотите повесить на себя новую недвижимость.Старую недвижимость амнистировать не надо, она уже легально внесена в реестр недвижимости до вступления возможного в силу закона.

все активы надо подтвердить соглдасно щзакона или уплатить налог на легализацию - движимое, недвижимое, драгметалллы, ценные бумаги - всё.да квартира в реестре и шо? ... вампредоставляют вариант заплатить щас 5% по амнистии или потом 18%, т.к. купили вы ее на доходы с которых не уплатили налог в их понимании.если унаследовали* или приватизировали недвигу - то понятно вопросов нетесли купил - то за что ... не можешь подтвердить зачто - 5% ... но от какой цены? 20-тидетней давности или от сегодняшей? Короче зеленые при*** в очередной раз показуют вою тупость 80-го уровня.* - еще может возникнуть вопрос - а если наследодатель владел этот квартирой на основе договора купли-продажи и был "на руку не чист" в понимании налоговой, то должныли вы теперь как наследник за него (коль приняли наследство) уплатить еще 5% за "легализацию"?вот как раз по недвиге это коснетсяв первую очерещь ... есл иу вас деньги вы модете их не декларировать а постепенно тратить - если не будете делать крупные покупки типа яхт, квартир, машин ... а вот есл иу вас есть купленнная ранее недвига и она в реестре это и так видно что она у вас есть, но за что вы ее купили никто не знает.вот я напишу - деньги на ее покупку дал покойный дед/отец ? дальше? мне скажут покажите его дохлоды? а кто где их возьмет?