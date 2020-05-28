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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:57

  vpadyukov написав:Интересно, а есть информация о кличестве людей, которые просто мечтают возратить деньги в клоаку, в которой нет судов и безпредел силовиков?

Є. Червоний стовпчик.


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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:23

Что с недвижимостью,кто разобрался?Заплатить 5% налог только по факту владения?В таком случае,пенсионерам лучше сразу повеситься...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:30

Насчёт какой-то курсовой разницы,пусть вычтут реальную инфляцию,и кто кому окажется должен?Курсовая разница,то есть девальвация,у нас практически равна инфляции,пусть и не одномоментно.Но это же убытки.Это Гетьманцев должен учитывать?Даже не двоечники...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:28

  Scotch написав:Что с недвижимостью,кто разобрался?Заплатить 5% налог только по факту владения?В таком случае,пенсионерам лучше сразу повеситься...


Это если вы хотите повесить на себя новую недвижимость.
Старую недвижимость амнистировать не надо, она уже легально внесена в реестр недвижимости до вступления возможного в силу закона.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:05

  freeze написав:
  Scotch написав:Что с недвижимостью,кто разобрался?Заплатить 5% налог только по факту владения?В таком случае,пенсионерам лучше сразу повеситься...


Это если вы хотите повесить на себя новую недвижимость.
Старую недвижимость амнистировать не надо, она уже легально внесена в реестр недвижимости до вступления возможного в силу закона.


все активы надо подтвердить соглдасно щзакона или уплатить налог на легализацию - движимое, недвижимое, драгметалллы, ценные бумаги - всё.

да квартира в реестре и шо? ... вампредоставляют вариант заплатить щас 5% по амнистии или потом 18%, т.к. купили вы ее на доходы с которых не уплатили налог в их понимании.

если унаследовали* или приватизировали недвигу - то понятно вопросов нет

если купил - то за что ... не можешь подтвердить зачто - 5% ... но от какой цены? 20-тидетней давности или от сегодняшей? Короче зеленые при*** в очередной раз показуют вою тупость 80-го уровня.

* - еще может возникнуть вопрос - а если наследодатель владел этот квартирой на основе договора купли-продажи и был "на руку не чист" в понимании налоговой, то должныли вы теперь как наследник за него (коль приняли наследство) уплатить еще 5% за "легализацию"?


вот как раз по недвиге это коснетсяв первую очерещь ... есл иу вас деньги вы модете их не декларировать а постепенно тратить - если не будете делать крупные покупки типа яхт, квартир, машин ... а вот есл иу вас есть купленнная ранее недвига и она в реестре это и так видно что она у вас есть, но за что вы ее купили никто не знает.

вот я напишу - деньги на ее покупку дал покойный дед/отец ? дальше? мне скажут покажите его дохлоды? а кто где их возьмет?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 31 тра, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:17

  Козак-характерник написав:Одним словом, запроваджують презумпцію винуватості. Якщо не голий, босий, щось маєш, то автоматично стаєш обвинувачуваним у злочині. Доводити злочин повинен, не той хто звинувачує, а звинувачуваний повинен довести, що не є винним. :)


ну как - да налоговая амнистия примерно так и делается ... но не так топорно ...

тут надо делать так, чтоб было для оленя с запасом, а для жирного кота - капля в море .. к примеру

до 100-200 кв. м недвига - без подтверждения ...
до 2-3 ляма денег - без подтверждения ...

для оленя с запасом, для чиновника - перхоть в трусах - при чем они же все это уже засветили в своих декларациях, т.е. что у них есть но откуджа все это неизвестно ...
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:20

Одним словом - клоуни. :) Злобні.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:29

  IMPRINTER написав:все активы надо подтвердить соглдасно щзакона или уплатить налог на легализацию - движимое, недвижимое, драгметалллы, ценные бумаги - всё.

да квартира в реестре и шо? ... вампредоставляют вариант заплатить щас 5% по амнистии или потом 18%, т.к. купили вы ее на доходы с которых не уплатили налог в их понимании.


Нет в законопроекте такого.
Вы можете согласно законопроекту легализовать то, что формально вам не принадлежит(недвижимость) или задекларировать денежные ценности, которые вам зачем-то надо задекларировать, может с целью покупки земли или в дальнейшем недвижимости.
Всё - остальное обычные пугалки. Тем более есть трехлетний срок исковой давности по налогам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:13

  freeze написав:
  IMPRINTER написав:все активы надо подтвердить соглдасно щзакона или уплатить налог на легализацию - движимое, недвижимое, драгметалллы, ценные бумаги - всё.

да квартира в реестре и шо? ... вампредоставляют вариант заплатить щас 5% по амнистии или потом 18%, т.к. купили вы ее на доходы с которых не уплатили налог в их понимании.


Нет в законопроекте такого.
Вы можете согласно законопроекту легализовать то, что формально вам не принадлежит(недвижимость) или задекларировать денежные ценности, которые вам зачем-то надо задекларировать, может с целью покупки земли или в дальнейшем недвижимости.
Всё - остальное обычные пугалки. Тем более есть трехлетний срок исковой давности по налогам.


А деньги на счёте в банке мне не принадлежат?

Короче, обсуждать тут Бессмысленно что-то. Это проект закона при чем проект старый. Когда дойдет хотя бы до первого чтения тогда посмотрим.
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IMPRINTER
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