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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:33

  freeze написав:
  IMPRINTER написав:А деньги на счёте в банке мне не принадлежат?

Короче, обсуждать тут Бессмысленно что-то. Это проект закона при чем проект старый. Когда дойдет хотя бы до первого чтения тогда посмотрим.


Цель данного законопроекта - вывести из тени - незадекларированную недвижимость, в том числе за рубежом, незадекларированные крупные суммы денег.
Цели проверить 30 миллионов человек, проверить и дать на экспертизу почерка расписку от деда, что дал внуку денег на квартиру 10 лет назад, такой цели нет, тем более это бессмысленно.
В год проверяют чуть больше 10 000 физлиц-ФОПов силами всей аудиторской службы ДПС.
Проверить 30 миллионов - на это уйдут столетия.


т.е. 100 к - это какая-то неимоверно крупная сумма денег?

цель законопроекта - это щас забить персичным голову, чтоб они вместо тотальной коррупции и отсутсвием посадок весной переключили свое внимание и разговоры на кухне на эту тему ... раньше обычно в такие моменты забрасывались законопроекты про мову, но про мову уже приняли надо что-то другое ... а т.к. в 90-е да и щас 100% населения получали серые доходы, это касается каждого и все типа "укакаются"
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