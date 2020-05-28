Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

freeze написав:
Цель данного законопроекта - вывести из тени - незадекларированную недвижимость, в том числе за рубежом, незадекларированные крупные суммы денег.
Цели проверить 30 миллионов человек, проверить и дать на экспертизу почерка расписку от деда, что дал внуку денег на квартиру 10 лет назад, такой цели нет, тем более это бессмысленно.
В год проверяют чуть больше 10 000 физлиц-ФОПов силами всей аудиторской службы ДПС.
Проверить 30 миллионов - на это уйдут столетия.
т.е. 100 к - это какая-то неимоверно крупная сумма денег?
цель законопроекта - это щас забить персичным голову, чтоб они вместо тотальной коррупции и отсутсвием посадок весной переключили свое внимание и разговоры на кухне на эту тему ... раньше обычно в такие моменты забрасывались законопроекты про мову, но про мову уже приняли надо что-то другое ... а т.к. в 90-е да и щас 100% населения получали серые доходы, это касается каждого и все типа "укакаются"