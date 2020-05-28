Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Додано: Нед 31 тра, 2020 15:20

freeze написав: IMPRINTER написав: т.е. 100 к - это какая-то неимоверно крупная сумма денег? т.е. 100 к - это какая-то неимоверно крупная сумма денег?



Там в законопроекте вообще-то 300 000 грн.

Но это не для целей исследования прошлого пересичного, это для использования и обоснования доходов в будущем, после принятия нулевого закона.

Вот тут уже будет жесткий финмониторинг, приходишь оплачивать покупку квартиры за условно миллион гривен - есть доки на 700 тысяч + говоришь плюс 300 000 еще по амнистии, и платёж разрешают. И в ином случае запрет покупки, пока не оплатишь налоги за необоснованные доходы уже по ставке выше, чем в этом законе по нулевой декларации, плюс может какие-то еще штрафы придётся оплатить про такой легализации необоснованного дохода.



Поэтому как бы тому, кто планирует в ближайшие несколько лет купить два дома и пять квартир и 200 га земли как бы проще сейчас уплатить малую ставку налога на нажитую теневым путём сумму, чем потом непонятно как покупать. Там в законопроекте вообще-то 300 000 грн.Но это не для целей исследования прошлого пересичного, это для использования и обоснования доходов в будущем, после принятия нулевого закона.Вот тут уже будет жесткий финмониторинг, приходишь оплачивать покупку квартиры за условно миллион гривен - есть доки на 700 тысяч + говоришь плюс 300 000 еще по амнистии, и платёж разрешают. И в ином случае запрет покупки, пока не оплатишь налоги за необоснованные доходы уже по ставке выше, чем в этом законе по нулевой декларации, плюс может какие-то еще штрафы придётся оплатить про такой легализации необоснованного дохода.Поэтому как бы тому, кто планирует в ближайшие несколько лет купить два дома и пять квартир и 200 га земли как бы проще сейчас уплатить малую ставку налога на нажитую теневым путём сумму, чем потом непонятно как покупать.

т.е. по вашей логике, кто на серые доходы успел купить кваритиры им это прощают (они в реестре), а кто нет - нет.а что делать с теми доходами, которые нелдьзя подтвердить в силу объективных причин.пример про разницу валютного круса я приводил ... легально заработанные 80 000 в 2013 г. на которые были легально куплены доллары и легально проданные а 2020 г. - это 270 000 грн. сегодня. В понимании закона это 190 000 серого дохода, который я должен легализировать, т.е. подтвердить докуменлдатьнор могу только 80 000.Как подтверждать заработанное во время СССР? Как подтверждать унаследованное в виде наличных денег ? Наследство на наличные нотариусы не офрмляют, но все люди имели какие-то абсолютно легальные накопления, которые абсолютно дегально переходят родственникам, но документов на этот переход нет.выход из этой ситуации, - это как минимум поднять сумму в разу по амнистии до 2-3 лямов. 2-3 ляма для реально тех, кто что-то мутил - это копейки. Но это отсечет вопросы для 90% населения. А 300 к амнистии - это смешно ...