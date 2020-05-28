Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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IMPRINTER написав:А деньги на счёте в банке мне не принадлежат?
Короче, обсуждать тут Бессмысленно что-то. Это проект закона при чем проект старый. Когда дойдет хотя бы до первого чтения тогда посмотрим.
Цель данного законопроекта - вывести из тени - незадекларированную недвижимость, в том числе за рубежом, незадекларированные крупные суммы денег. Цели проверить 30 миллионов человек, проверить и дать на экспертизу почерка расписку от деда, что дал внуку денег на квартиру 10 лет назад, такой цели нет, тем более это бессмысленно. В год проверяют чуть больше 10 000 физлиц-ФОПов силами всей аудиторской службы ДПС. Проверить 30 миллионов - на это уйдут столетия.
т.е. 100 к - это какая-то неимоверно крупная сумма денег?
цель законопроекта - это щас забить персичным голову, чтоб они вместо тотальной коррупции и отсутсвием посадок весной переключили свое внимание и разговоры на кухне на эту тему ... раньше обычно в такие моменты забрасывались законопроекты про мову, но про мову уже приняли надо что-то другое ... а т.к. в 90-е да и щас 100% населения получали серые доходы, это касается каждого и все типа "укакаются"
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IMPRINTER написав:т.е. 100 к - это какая-то неимоверно крупная сумма денег?
Там в законопроекте вообще-то 300 000 грн. Но это не для целей исследования прошлого пересичного, это для использования и обоснования доходов в будущем, после принятия нулевого закона. Вот тут уже будет жесткий финмониторинг, приходишь оплачивать покупку квартиры за условно миллион гривен - есть доки на 700 тысяч + говоришь плюс 300 000 еще по амнистии, и платёж разрешают. И в ином случае запрет покупки, пока не оплатишь налоги за необоснованные доходы уже по ставке выше, чем в этом законе по нулевой декларации, плюс может какие-то еще штрафы придётся оплатить про такой легализации необоснованного дохода.
Поэтому как бы тому, кто планирует в ближайшие несколько лет купить два дома и пять квартир и 200 га земли как бы проще сейчас уплатить малую ставку налога на нажитую теневым путём сумму, чем потом непонятно как покупать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
IMPRINTER написав:т.е. 100 к - это какая-то неимоверно крупная сумма денег?
Там в законопроекте вообще-то 300 000 грн. Но это не для целей исследования прошлого пересичного, это для использования и обоснования доходов в будущем, после принятия нулевого закона. Вот тут уже будет жесткий финмониторинг, приходишь оплачивать покупку квартиры за условно миллион гривен - есть доки на 700 тысяч + говоришь плюс 300 000 еще по амнистии, и платёж разрешают. И в ином случае запрет покупки, пока не оплатишь налоги за необоснованные доходы уже по ставке выше, чем в этом законе по нулевой декларации, плюс может какие-то еще штрафы придётся оплатить про такой легализации необоснованного дохода.
Поэтому как бы тому, кто планирует в ближайшие несколько лет купить два дома и пять квартир и 200 га земли как бы проще сейчас уплатить малую ставку налога на нажитую теневым путём сумму, чем потом непонятно как покупать.
т.е. по вашей логике, кто на серые доходы успел купить кваритиры им это прощают (они в реестре), а кто нет - нет.
а что делать с теми доходами, которые нелдьзя подтвердить в силу объективных причин. пример про разницу валютного круса я приводил ... легально заработанные 80 000 в 2013 г. на которые были легально куплены доллары и легально проданные а 2020 г. - это 270 000 грн. сегодня. В понимании закона это 190 000 серого дохода, который я должен легализировать, т.е. подтвердить докуменлдатьнор могу только 80 000. Как подтверждать заработанное во время СССР? Как подтверждать унаследованное в виде наличных денег ? Наследство на наличные нотариусы не офрмляют, но все люди имели какие-то абсолютно легальные накопления, которые абсолютно дегально переходят родственникам, но документов на этот переход нет.
выход из этой ситуации, - это как минимум поднять сумму в разу по амнистии до 2-3 лямов. 2-3 ляма для реально тех, кто что-то мутил - это копейки. Но это отсечет вопросы для 90% населения. А 300 к амнистии - это смешно ...
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IMPRINTER написав:.е. по вашей логике, кто на серые доходы успел купить кваритиры им это прощают (они в реестре), а кто нет - нет.
Эта не моя логика, это логика законопроекта. Он предназначен для легализации средств нажитых неправильным путём и для проведения нулевой черты, за которой уже всё, Европа ))) Квартиры не надо легализовывать, они уже ваши и легально совершенно находятся в реестре прав собственности. Зарубежная недвижимость это отдельный вопрос.
IMPRINTER написав:а что делать с теми доходами, которые нелдьзя подтвердить в силу объективных причин. пример про разницу валютного круса я приводил ... легально заработанные 80 000 в 2013 г. на которые были легально куплены доллары и легально проданные а 2020 г. - это 270 000 грн. сегодня. В понимании закона это 190 000 серого дохода, который я должен легализировать, т.е. подтвердить докуменлдатьнор могу только 80 000.
С наличными под матрасом - тут возникнут проблемы после нулевой декларации.
IMPRINTER написав:выход из этой ситуации, - это как минимум поднять сумму в разу по амнистии до 2-3 лямов. 2-3 ляма для реально тех, кто что-то мутил - это копейки. Но это отсечет вопросы для 90% населения. А 300 к амнистии - это смешно ...
Как по мне, я бы вообще такую дурь в нашей тяжелой ситуации не принимал, но видимо так требуют наши западные партнёры, иначе принятие такого минусового для рейтинга Зеленского закона объяснить сложно. А порог в 300 тысяч скорее всего поднимут, это обычная парламентская картёжная торговля, сначала испугают завышенной хренью, потом якобы отпустят чуть цифры в пользу пересичного, и в результате выйдут на те цифры, что и хотели. Проходили недавно на законе о земле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.