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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:09

Re: Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто..

І ще що хотів добавити. Хочете в бандустані зберешти свої грощі? Ніяких декларацій. Робіть так, як робить влада.

Офшор - так офшор. Доході від карткових боргів - так карткові борги. Ну, і так далі. Нерухомість в Белізі чи Італії - так нерухомість закордоном.

Вони нечесно, імхо, їм сміло можна показувати середній палець. Око за око :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20

  change_pm написав:
  freeze написав:Квартиры не надо легализовывать, они уже ваши и легально совершенно находятся в реестре прав собственности. Зарубежная недвижимость это отдельный вопрос.

Це Ви про який реєстр кажете?

Про той, де більшість квартир до якогось року, податковій не видна і тому вона, податкова, не присилає людям повідомлення на сплату податку на нерухомість?

Наскільки я зрозумів, більшость нерухомості в тому реєстрі немає, тому що реєстр існує з 20хх якого року? А до 20хх року де нерухомість?


Есть два реестра вещевых прав, до и после, и в обоих всё видно, легко можно зайти и посмотреть, правда сейчас для захода нужна цифровая подпись, а если кто-то где-то не видит государственный законный реестр прав, то это не проблема реестра и министерства юстиции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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