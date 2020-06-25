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Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:09
І ще що хотів добавити. Хочете в бандустані зберешти свої грощі? Ніяких декларацій. Робіть так, як робить влада.
Офшор - так офшор. Доході від карткових боргів - так карткові борги. Ну, і так далі. Нерухомість в Белізі чи Італії - так нерухомість закордоном.
Вони нечесно, імхо, їм сміло можна показувати середній палець. Око за око
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change_pm
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20
change_pm написав: freeze написав:
Квартиры не надо легализовывать, они уже ваши и легально совершенно находятся в реестре прав собственности. Зарубежная недвижимость это отдельный вопрос.
Це Ви про який реєстр кажете?
Про той, де більшість квартир до якогось року, податковій не видна і тому вона, податкова, не присилає людям повідомлення на сплату податку на нерухомість?
Наскільки я зрозумів, більшость нерухомості в тому реєстрі немає, тому що реєстр існує з 20хх якого року? А до 20хх року де нерухомість?
Есть два реестра вещевых прав, до и после, и в обоих всё видно, легко можно зайти и посмотреть, правда сейчас для захода нужна цифровая подпись, а если кто-то где-то не видит государственный законный реестр прав, то это не проблема реестра и министерства юстиции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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