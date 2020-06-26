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Зеленський анонсував нульову
декларацію в 2020-му: хто...

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:09

Re: Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто..

І ще що хотів добавити. Хочете в бандустані зберешти свої грощі? Ніяких декларацій. Робіть так, як робить влада.

Офшор - так офшор. Доході від карткових боргів - так карткові борги. Ну, і так далі. Нерухомість в Белізі чи Італії - так нерухомість закордоном.

Вони нечесно, імхо, їм сміло можна показувати середній палець. Око за око :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20

  change_pm написав:
  freeze написав:Квартиры не надо легализовывать, они уже ваши и легально совершенно находятся в реестре прав собственности. Зарубежная недвижимость это отдельный вопрос.

Це Ви про який реєстр кажете?

Про той, де більшість квартир до якогось року, податковій не видна і тому вона, податкова, не присилає людям повідомлення на сплату податку на нерухомість?

Наскільки я зрозумів, більшость нерухомості в тому реєстрі немає, тому що реєстр існує з 20хх якого року? А до 20хх року де нерухомість?


Есть два реестра вещевых прав, до и после, и в обоих всё видно, легко можно зайти и посмотреть, правда сейчас для захода нужна цифровая подпись, а если кто-то где-то не видит государственный законный реестр прав, то это не проблема реестра и министерства юстиции.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:32

Re: Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто..

freeze написав:
  change_pm написав:
  freeze написав:Квартиры не надо легализовывать, они уже ваши и легально совершенно находятся в реестре прав собственности. Зарубежная недвижимость это отдельный вопрос.

Це Ви про який реєстр кажете?

Про той, де більшість квартир до якогось року, податковій не видна і тому вона, податкова, не присилає людям повідомлення на сплату податку на нерухомість?

Наскільки я зрозумів, більшость нерухомості в тому реєстрі немає, тому що реєстр існує з 20хх якого року? А до 20хх року де нерухомість?


Есть два реестра вещевых прав, до и после, и в обоих всё видно, легко можно зайти и посмотреть, правда сейчас для захода нужна цифровая подпись, а если кто-то где-то не видит государственный законный реестр прав, то это не проблема реестра и министерства юстиции.
Хз, как они наполняются эти реестры, но очень существенные несовпадения с реальным положением вещей...

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:11

  Alex_V_K_79 написав:Хз, как они наполняются эти реестры, но очень существенные несовпадения с реальным положением вещей...


Сколько не работал с этими реестрами, ни разу не сталкивался с несовпадениями.
Возможно как в любом деле где-то встречаются какие-то неточности, но точно могу сказать, что их количество сильно преувеличено в данном случае.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:35

  freeze написав:
  Alex_V_K_79 написав:Хз, как они наполняются эти реестры, но очень существенные несовпадения с реальным положением вещей...


Сколько не работал с этими реестрами, ни разу не сталкивался с несовпадениями.
Возможно как в любом деле где-то встречаются какие-то неточности, но точно могу сказать, что их количество сильно преувеличено в данном случае.


недвижимасть, которая отошлав собственность по приватизации в 90-е - они тока в бумажных реестрах.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:50

  IMPRINTER написав:
  freeze написав:
  Alex_V_K_79 написав:Хз, как они наполняются эти реестры, но очень существенные несовпадения с реальным положением вещей...


Сколько не работал с этими реестрами, ни разу не сталкивался с несовпадениями.
Возможно как в любом деле где-то встречаются какие-то неточности, но точно могу сказать, что их количество сильно преувеличено в данном случае.


недвижимасть, которая отошлав собственность по приватизации в 90-е - они тока в бумажных реестрах.


Нет, у меня у кума дача на Фонтане, которую его родители получили от предприятия в 70-х, а затем в 90-х приватизировали, вполне себе в реестре (первом), сам ему делал распечатку.
Возможно какие-то недоработки местных властей и встречаются, но без этого у нас не бывает.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:54

Re: Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто..

freeze написав:Есть два реестра вещевых прав, до и после, и в обоих всё видно, легко можно зайти и посмотреть, правда сейчас для захода нужна цифровая подпись, а если кто-то где-то не видит государственный законный реестр прав, то это не проблема реестра и министерства юстиции.


В реестр который в БТИ разве можно зайти? Вроде только через запрос и бумажный ответ.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:02

  Aps написав:
freeze написав:Есть два реестра вещевых прав, до и после, и в обоих всё видно, легко можно зайти и посмотреть, правда сейчас для захода нужна цифровая подпись, а если кто-то где-то не видит государственный законный реестр прав, то это не проблема реестра и министерства юстиции.


В реестр который в БТИ разве можно зайти? Вроде только через запрос и бумажный ответ.


Местные власти должны были еще много лет назад оцифровать все документы, подчиненных им БТИ, по памяти еще лет пять назад вроде был дедлайн. В Одессе всё сделали без проблем.
Но в нашей стране возможно какие то местные советы положили болт как всегда на законодательство.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:49

  Aps написав:
freeze написав:Есть два реестра вещевых прав, до и после, и в обоих всё видно, легко можно зайти и посмотреть, правда сейчас для захода нужна цифровая подпись, а если кто-то где-то не видит государственный законный реестр прав, то это не проблема реестра и министерства юстиции.


В реестр который в БТИ разве можно зайти? Вроде только через запрос и бумажный ответ.


да только так - шлется запрос в бти, просто принесенная желтая бумажка без запроса не канает. я недавно это проходил.
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IMPRINTER
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  #<1 ... 5678
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