Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

С горчицей? Да вы батенька гурман еще тот. Повеселили.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:18
С горчицей? Да вы батенька гурман еще тот. Повеселили.
Зе-Чмо
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:25
Заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.
А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!
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